¡Teme más a su esposa que a la ley! Lo arrestan por manejar ebrio y suplica que borren su WhatsApp

Un hecho curioso se volvió viral en redes sociales tras la detención de un hombre en El Salvador. La atención se centró no en su arresto, sino en que, antes de entregar su teléfono, le pidió a su amigo que borrara su WhatsApp, cerrara su sesión de Facebook y limpiara el historial de su navegador.

El video que solo dura 27 segundos, muestra al hombre esposado en una patrulla, conversando con evidente preocupación por la información en su celular.

"A Facebook te metes, cierras la sesión y de ahí lo borras todo, pero también en el navegador porque ahí lo abro yo; métete al navegador, cierra la sesión y borra todo", solicitó el hombre.

Se escucha cómo comparte sus claves y, casi al final de los 27 segundos que dura la grabación, se aprecia cómo una mujer, de cabello rizado y vestida con una chamarra negra de cuero, se para frente a él, viéndolo fijamente con una posición retadora.

La situación generó comentarios virales, donde usuarios bromeaban sobre el miedo del hombre a su esposa y especulaban sobre posibles infidelidades, con frases como “le tiene más miedo a su esposa que a la cárcel” o “mejor denle el celular a su esposa y déjenlo libre”.

