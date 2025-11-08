TEMAS DE HOY:
dinero ilegal Abuso sexual a menor mujer arrastrada

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Teme más a su esposa que a la ley! Lo arrestan por manejar ebrio y suplica que borren su WhatsApp

En el video se escucha como el sujeto pide que borren también su historial de navegación antes de entregarle su teléfono a su pareja, quien se acerca a reclamarle.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2025 22:49

El Salvador

Escuchar esta nota

Un hecho curioso se volvió viral en redes sociales tras la detención de un hombre en El Salvador. La atención se centró no en su arresto, sino en que, antes de entregar su teléfono, le pidió a su amigo que borrara su WhatsApp, cerrara su sesión de Facebook y limpiara el historial de su navegador.

El video que solo dura 27 segundos, muestra al hombre esposado en una patrulla, conversando con evidente preocupación por la información en su celular.

"A Facebook te metes, cierras la sesión y de ahí lo borras todo, pero también en el navegador porque ahí lo abro yo; métete al navegador, cierra la sesión y borra todo", solicitó el hombre.

Se escucha cómo comparte sus claves y, casi al final de los 27 segundos que dura la grabación, se aprecia cómo una mujer, de cabello rizado y vestida con una chamarra negra de cuero, se para frente a él, viéndolo fijamente con una posición retadora.

La situación generó comentarios virales, donde usuarios bromeaban sobre el miedo del hombre a su esposa y especulaban sobre posibles infidelidades, con frases como “le tiene más miedo a su esposa que a la cárcel” o “mejor denle el celular a su esposa y déjenlo libre”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD