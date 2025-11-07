“Una nueva era de cooperación”: Bolivia recibe a la delegación presidencial de Estados Unidos

En un hecho que marca el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Bolivia y Estados Unidos, el vicecanciller estadounidense Christopher Landau arribó este viernes a La Paz al frente de una delegación presidencial que participará en el acto de transmisión de mando.

La visita, considerada histórica por ambos gobiernos, busca “construir una mayor y más sólida cooperación beneficiosa para Estados Unidos y Bolivia”, según informó la Embajada norteamericana en sus redes oficiales.

A su llegada al país, Landau expresó su emoción por el significado simbólico del encuentro. “Acabo de aterrizar en La Paz, Bolivia, y me dirijo del aeropuerto a la ciudad. De todos estos viajes al extranjero que he realizado en este trabajo, este es el más emotivo. Nuestros países han estado distanciados por 20 años y me emociona, en nombre de Donald Trump y del secretario de Estado de los Estados Unidos, inaugurar una nueva era de cooperación y asociación por el bien de nuestros dos pueblos”, escribió el diplomático en la red social X (antes Twitter).

La delegación estadounidense, encabezada por Landau, llega con el propósito de reabrir canales de diálogo político, económico y cultural que permanecieron suspendidos desde mediados de los años 2000, cuando el entonces gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) expulsó agencias estadounidenses acusándolas de injerencia.

El restablecimiento del contacto diplomático ocurre en un contexto de transición política en Bolivia, y es visto por analistas como una señal de acercamiento y apertura hacia nuevos socios internacionales.

Landau, quien ya sostuvo reuniones previas con el político boliviano Rodrigo Paz, reiteró que Washington busca “dar paso a una nueva era de cooperación y colaboración para el bien de nuestros pueblos”.

