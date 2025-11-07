TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Hay que tomar previsiones! Se avecinan lluvias en Santa Cruz este viernes

El Señor del Clima advirtió que las precipitaciones serán fuertes y de corta duración, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante posibles anegamientos.

Charles M. Flores

07/11/2025 8:44

El calor continúa, pero llegan las lluvias: así estará el tiempo en el departamento cruceño. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El calor no da tregua, pero un cambio en las condiciones climáticas marcará este viernes 7 de noviembre en el departamento cruceño. Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, la jornada estará caracterizada por temperaturas elevadas y fuertes ráfagas de viento del norte, que podrían superar los 80 kilómetros por hora, antes del ingreso de lluvias intensas durante la noche.

“Continúa el calor, pero además ráfagas intensas del norte que van a superar los 80 km/h”, precisó Alpire, conocido como El Señor del Clima.

El especialista advirtió que las precipitaciones serán fuertes y de corta duración, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante posibles anegamientos y posibles cortes de energía por las ráfagas de vientos. 

“Importantísimo: la lluvia es intensa, fuerte, por lo tanto, hay que tomar previsiones. La lluvia se va a precipitar durante la noche de este viernes”, alertó.

En cuanto a las temperaturas, Alpire detalló que la mínima será de 24°C y la máxima alcanzará los 33°C, manteniendo una sensación térmica elevada a lo largo del día.

Asimismo, aconsejó a la población regular el uso del aire acondicionado, sugiriendo mantenerlo en 24°C para proteger tanto la salud como el consumo energético.

 

