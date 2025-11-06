Una madre y su hija resultaron heridas luego de sufrir un accidente en motocicleta, la mañana del miércoles, al caer en un profundo bache ubicado en el cuarto anillo, sobre la avenida Guapay, en la ciudad de Santa Cruz.

“Nos dirigíamos al colegio de mi hija, más bien la gente paró y nos levantaron. No lo había visto el bache, es profundo y caímos mal, la verdad”, relató la conductora aún con visibles lesiones.

El accidente dejó a ambas con heridas y contusiones. La madre presenta raspaduras en ambas rodillas, brazos y hombro, mientras que su hija tuvo que recibir tres puntos en la rodilla y presenta heridas en las manos. El médico determinó entre 10 y 12 días de impedimento para la madre, y alrededor de una semana para la menor.

“Mi hija está mal, no puede ir al colegio y yo no puedo trabajar. Tengo heridas en las rodillas, codos, hombro y cadera. Me duele todo el cuerpo”, agregó la afectada, quien calcula que los gastos médicos ya superan los Bs 1.000.

El hecho no fue aislado. Ese mismo día, se registraron dos accidentes en la misma avenida debido al mal estado de la vía: una camioneta sufrió la pinchadura de una llanta y, poco después, la motocicleta con las dos mujeres a bordo cayó por el mismo bache.

Vecinos y comerciantes del lugar aseguran que los accidentes en esa zona son “de todos los días”.

“El tiempo que tengo acá, 26 años, siempre ha sido lo mismo. Todo el tiempo hay accidentes de motociclistas y vehículos; hasta muertes ha habido. A veces hay tres accidentes al día”, relató el propietario de una tienda de lubricantes ubicada a pocos metros del lugar.

Los vecinos exigen la reparación urgente de la vía, la instalación de semáforos y señalización adecuada, pues temen que continúen los accidentes.

“Que tengan cuidado”, fue el mensaje final de la conductora, advirtiendo a otros motociclistas que transitan por la zona.

Mira la programación en Red Uno Play