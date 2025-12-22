Juandy y la Academia Legacy se coronaron campeones de la Gran Batalla: “Un sueño hecho realidad”

La segunda temporada de La Gran Batalla llegó a su fin y el gran ganador fue Juandy, quien junto a su Academia Legacy celebró el triunfo ante miles de espectadores y seguidores en redes sociales.

Recientemente festejado, Juandy llegó directamente a El mañanero para compartir su emoción: “¡Qué sueño hecho realidad! Viendo la nota previa, recién empiezo a caer en todo lo que está pasando. ¡Qué momento! ¡Qué noche mágica! Gracias de verdad a todas las personas que nos han bendecido con este sueño”, expresó.

El creador de contenido reveló que el camino no fue sencillo: “En la última parte, estaba medio groggy por una lesión en la rodilla. Me tuve que hacer inyectar para poder llegar al domingo, y aún así fue tremendo. Ahorita estoy recién entrando a mi celular, tengo un par de horas de sueño, y todavía no me creo que esto haya pasado. Tal vez sea un sueño”, contó.

Durante la competencia, Juandy mostró su versatilidad artística, interpretando 22 personajes distintos en cinco meses, lo que le permitió desarrollar una nueva faceta actoral y demostrar su talento en el baile.

“Nada de esto hubiera sido posible sin mi academia, los bailarines y artistas que son los verdaderos artífices de todos los shows que hemos dado”, afirmó.

El director de Legacy destacó el esfuerzo del equipo: “Han sido días difíciles, con trasnochadas y pocas horas de descanso, pero ver este resultado hace que todo valga la pena. Juandi y todo el equipo trabajaron duro para llegar hasta aquí”.

Entre las presentaciones que más recordará Juandi se encuentra el Gamma Style, mientras que para el equipo de Legacy, el espectáculo de Don Omar en concierto en vivo fue uno de los más impactantes de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play