Energía total: Juandy y Legacy hicieron del coliseo un concierto en vivo

Para cerrar la primera ronda de la gala final de La Gran Batalla, el equipo conformado por Juandy y la academia de baile Legacy se adueñó del escenario y transformó el coliseo Santa Rosita en un verdadero concierto urbano.

Con un explosivo compilado de Don Omar —“Dale Don Dale”, “Dile”, “En su Nota” y “Belly Danza”—, el equipo logró una puesta en escena cargada de energía, actitud y precisión, provocando una respuesta inmediata del público, que no dejó de aplaudir y corear cada tema.

El jurado reaccionó

La presentación fue ampliamente comentada por los jueces, quienes destacaron el proceso, la disciplina y la presencia escénica del equipo.

Para Tito Larenti, el paso de Juandy y Legacy por la competencia fue sólido: “Han hecho cosas muy lindas durante toda la temporada. Esta presentación tuvo matices; no diré que fue la mejor, pero fue buena y su clasificación a la final es merecida”, afirmó.

Elka Meyer resaltó el trabajo detrás del show: “Yo vi el proceso paso a paso. Tienen un gran famoso que ensaya constantemente. Fue una coreografía creativa y bien trabajada”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Massa puso el foco en la seguridad del equipo: “Felicidades, se lucieron hoy. Juandy, entraste al escenario como una estrella y te mantuviste así durante toda la presentación”, comentó.

Finalmente, Gabriela Zegarra elogió la actitud y el nivel artístico: “Se nota que trabajas mucho. El lip sync fue de otro nivel. Todos muy bien, chicos, esta noche me hicieron sentir que estaba en un concierto”, sostuvo.

Buscan la corona

Con un show sólido, actitud ganadora y el respaldo del público, Juandy y Legacy siguen soñando con quedarse con el título y consagrarse como los mejores de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Así fue su primera presentación:

Mira la programación en Red Uno Play