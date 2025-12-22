¿Cómo votar para que gane tu equipo favorito en La Gran Batalla?

Tres equipos compiten por el título y el público tiene el poder de decidir al campeón. Te explicamos paso a paso cómo apoyar a tu favorito.
21/12/2025 21:26
El momento más esperado llegó. Este domingo se vive la gran final de La Gran Batalla, el reality de talento que mantuvo en vilo a miles de bolivianos. El espectáculo ya se desarrolla en el Coliseo Santa Rosita, en Santa Cruz, y promete una noche cargada de emoción, talento y sorpresas.
Tres equipos siguen en competencia y buscan coronarse como los grandes ganadores de la segunda temporada. La decisión final está en manos del público, que puede votar de forma digital y en tiempo real.
¿Cómo votar? Paso a paso
Ingresa a 👉 https://voto.reduno.com.bo/
Selecciona a tu equipo favorito.
Confirma tu voto y ¡listo! Ya estás apoyando a tu favorito.
Además, durante la transmisión también puedes escanear los códigos QR que aparecen en pantalla para acceder directamente a la votación y sumar tu apoyo.
Una final imperdible
Red Uno transmite el evento en vivo y en directo desde Santa Cruz. Entre coreografías impactantes, shows de alto nivel y la energía del público, el destino de La Gran Batalla está a punto de definirse.
👉 Tu voto cuenta. Participa y sé parte de la final que define al campeón.
