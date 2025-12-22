¿Cómo votar para que gane tu equipo favorito en La Gran Batalla?

El momento más esperado llegó. Este domingo se vive la gran final de La Gran Batalla, el reality de talento que mantuvo en vilo a miles de bolivianos. El espectáculo ya se desarrolla en el Coliseo Santa Rosita, en Santa Cruz, y promete una noche cargada de emoción, talento y sorpresas.

Tres equipos siguen en competencia y buscan coronarse como los grandes ganadores de la segunda temporada. La decisión final está en manos del público, que puede votar de forma digital y en tiempo real.

¿Cómo votar? Paso a paso

Ingresa a 👉 https://voto.reduno.com.bo/ Selecciona a tu equipo favorito. Confirma tu voto y ¡listo! Ya estás apoyando a tu favorito.

Además, durante la transmisión también puedes escanear los códigos QR que aparecen en pantalla para acceder directamente a la votación y sumar tu apoyo.

Inició la gala final de La Gran Batalla. Foto Red Uno.

Una final imperdible

Red Uno transmite el evento en vivo y en directo desde Santa Cruz. Entre coreografías impactantes, shows de alto nivel y la energía del público, el destino de La Gran Batalla está a punto de definirse.

👉 Tu voto cuenta. Participa y sé parte de la final que define al campeón.

