Ritmo, actitud y ovación total: Diego Paredes y Vibra Dance hicieron temblar el coliseo

La segunda presentación de la gala final de La Gran Batalla tuvo como protagonistas a Diego Paredes y la academia Vibra Dance, quienes llegaron al escenario con una explosiva puesta en escena que encendió al coliseo Santa Rosita.

El equipo interpretó un compilado de éxitos de El Alfa, incluyendo “Este”, “Fulanito”, “La Romana”, “4K” y “La Mamá de la Mamá”, logrando una conexión inmediata con el público, que respondió con gritos, aplausos y ovaciones.

Elogios del jurado

La coreografía fue ampliamente destacada por los jueces, quienes valoraron la energía, el crecimiento y la actitud del equipo a lo largo de la competencia.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue contundente: “Callaste muchas bocas, y qué bueno verte aquí porque eres una persona talentosa. Eres la cabeza del equipo. Empezaron de a poco y llegaron a lo más alto”, expresó.

Tito Larenti resaltó el esfuerzo colectivo y la evolución del grupo: “Nadie esperaba que llegaran tan lejos, pero demostraron que con trabajo se logran grandes emociones. Quiero destacar a los varones, se pusieron el equipo al hombro y nos hicieron vibrar”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer destacó la creatividad y fortaleza del equipo. “Siempre tomaron todo de manera positiva y demostraron por qué están en esta final”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Massa calificó la presentación como “alucinante” y comparó la energía del equipo con la de un concierto en estadio, aunque les sugirió pulir algunos movimientos para alcanzar la perfección.

Van por el título

Con una presentación cargada de ritmo, actitud y emoción, Diego Paredes y Vibra Dance dejaron claro que aún tienen más para ofrecer y siguen firmes en la lucha por coronarse campeones de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Así fue su primera presentación:

