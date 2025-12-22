Las esposas toman el control: la divertida broma a los jugadores de Junior

Tras el título de la undécima estrella, las esposas de Guillermo Paiva, Guillermo Celis, Yeison Suárez y Bryan Castrillón se pusieron de acuerdo para darles una divertida sorpresa durante sus vacaciones.
22/12/2025 7:53
Escuchar esta nota
La plantilla de Junior disfruta de sus merecidas vacaciones tras conquistar la undécima estrella de la Liga Betplay, pero los jugadores han seguido activos en redes sociales compartiendo celebraciones y momentos de descanso.
Una de las anécdotas más comentadas fue protagonizada por Guillermo Paiva, Guillermo Celis, Yeison Suárez y Bryan Castrillón, quienes fueron sorprendidos por sus esposas con una divertida broma.
Las parejas coordinaron un encuentro en Punta Cana, República Dominicana, y cuando cada jugador llegó, notó que todos estaban vestidos igual: trajes rosa que generaron risas inmediatas.
No solo los futbolistas se uniformaron, sino que sus parejas también lucieron atuendos a juego. En el video que circula por redes sociales, se ve a los campeones estallar de risa al verse mutuamente y disfrutar de la sorpresa.
La idea habría sido de Yessenia Rivera, pareja de Guillermo Paiva, y se convirtió en una anécdota viral que ha generado múltiples reacciones entre los aficionados y seguidores del Junior.
