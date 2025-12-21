Santa Cruz garantiza transporte para este lunes: Interprovinciales firman acuerdo y ajustan tarifas en un 30%

En un avance decisivo para evitar el desabastecimiento y el aislamiento de la región, el Gobierno nacional, la Gobernación de Santa Cruz y el bloque de transporte interprovincial e intermunicipal sellaron un acuerdo que garantiza la plena normalidad del servicio desde las primeras horas de este lunes.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, junto al secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Pablo Sauto, lideraron las mesas de trabajo en las que participaron las federaciones Fedetrans y 16 de Noviembre.

Ajuste tarifario transitorio

El punto central del acuerdo es el ajuste en el costo de los pasajes. Pablo Sauto informó que, bajo el amparo del decreto departamental 494, se autorizó un incremento transitorio del 30% en las tarifas, medida que estará vigente hasta el 31 de enero.

"En este tiempo realizaremos un estudio técnico que nos dirá si podemos regularizar el precio del pasaje con esta nueva realidad del país", explicó Sauto, enfatizando que el objetivo es dar tranquilidad a la población y evitar perjuicios.

Acuerdo estratégico con cisterneros e YPFB

Por su parte, Ronald García, presidente de Fedetrans, anunció que el sector no solo logró acuerdos en el transporte de pasajeros, sino también en la logística de hidrocarburos tras reuniones con YPFB.

Combustibles líquidos: Se acordó un incremento del 30% en el flete de transporte internacional (Sur Oriente).

GLP: El sector logró un incremento del 40% para el transporte de gas licuado.

Gracias a estos convenios, García confirmó que las unidades cisternas ya están siendo despachadas hacia Argentina y Paraguay para garantizar la importación y el flujo de combustible hacia territorio boliviano. "Mañana salimos a trabajar con la nueva tarifa y nuestras cisternas ya están en ruta para traer el combustible", afirmó el dirigente.

Próximo paso: El transporte urbano

Aunque el avance es significativo, el viceministro Justiniano aclaró que el trabajo continúa. "Todo el departamento de Santa Cruz ya tiene transporte movilizado desde mañana. Ahora vamos a negociar con el transporte urbano para completar el esquema de normalidad", concluyó.

Con este acuerdo, Santa Cruz se suma a Cochabamba como regiones que han logrado desactivar el conflicto generado por el Decreto Supremo 5503, dejando la mirada del país puesta en los resultados de la reunión que aún se desarrolla en La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play