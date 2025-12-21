Alerta por influenza en La Paz: Intensifican controles y vacunación en terminales terrestres

La ciudad de La Paz se encuentra en estado de alerta epidemiológica debido al avance de la influenza. Como parte de la estrategia de contención, se han desplegado brigadas de vacunación y puntos de control en los principales nodos de transporte de la sede de Gobierno, orientados especialmente a proteger a los viajeros que se desplazan a los Yungas y al interior del país.

Terminal Minasa: Controles afectados por bajas médicas

En la Terminal Minasa, punto de salida hacia la zona de los Yungas, el personal administrativo y policial intenta fiscalizar el carnet de vacunación y los permisos de viaje para menores de edad. Sin embargo, la logística enfrenta dificultades.

"Estamos controlando, pero con falta de personal; tenemos bajas médicas actualmente. Primero, las boleteras hacen un pequeño control y nosotros vamos a ayudar cuando se puede", explicó uno de los encargados de la terminal.

A pesar de que las boleteras aseguran que los documentos se exigen en la puerta de salida antes de abordar, la percepción de los usuarios es distinta. "No nos han pedido nada de vacunas ni carnet", señalaron viajeras, aunque coincidieron en que es necesario que los controles sean rigurosos para frenar el contagio.

Vacunación de fin de semana en la Terminal

En la Terminal de Buses La Paz, la estrategia se ha centrado en la inmunización masiva. Se ha habilitado un punto de vacunación específico para los días sábado y domingo, en el horario de 08:00 a 20:00.

El encargado del punto informó que la afluencia de ciudadanos ha sido positiva. Tan solo el pasado sábado se registraron 50 personas inmunizadas contra la influenza y el sarampión. Durante la mañana de este domingo, el flujo continuaba con personas interesadas en completar su esquema.

Ante el temor de algunos ciudadanos por po