Evo Morales compara el Decreto 5503 con el Decreto Supremo 21060

El expresidente Evo Morales, durante su programa dominical, cuestionó el Decreto Supremo 5503, al que comparó con el Decreto 21060 promulgado en 1985, al considerar que ambos comparten una misma lógica económica.

Morales recordó que el Decreto 21060 fue emitido bajo el argumento de que “Bolivia se nos muere”, y sostuvo que su aplicación buscó reducir el tamaño del Estado para beneficiar al sector empresarial. En ese contexto, señaló que dicha norma derivó en el cierre de minas y el despido de más de 30.000 trabajadores del sector minero.

“El decreto 5503 tiene la misma lógica del decreto 21060 del año 85”, afirmó el exmandatario, al advertir que la nueva disposición representaría, a su juicio, un retorno al modelo neoliberal.

Asimismo, Morales señaló que el Decreto 5503 no se limita únicamente al tema de los combustibles, sino que promueve políticas de libre importación, libre contratación y libre mercado.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play