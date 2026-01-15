“No veo por qué el nerviosismo”: viceministro Justiniano desmiente plan “Jema” para capturar a Evo

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, negó de forma categórica la existencia de un supuesto plan (JEMA) que tendría el objetivo de lograr la aprehensión del expresidente Evo Morales; calificó esta denuncia como infundada y carente de sustento.

La autoridad aseveró que la información que circula sobre este presunto operativo carece de toda lógica y no responde a la realidad. “Le digo lo siguiente, no tiene ni pies ni cabeza ese plan (…) es algo que no corresponde”, afirmó Justiniano.

Asimismo, señaló que los planes concernientes a la seguridad del Estado no se hacen públicos ni se difunden por medios de comunicación, debido a su grado de confidencialidad.

“Si hubiera el día de mañana un plan de seguridad no se ventila en los medios de comunicación ni se hace conocer esa de información o confidencia”, recalcó.

En ese marco, el viceministro rechazó que exista motivo alguno para el nerviosismo ocasionado por estas versiones y sentenció que la misión del Gobierno Nacional está orientada en la lucha contra el narcotráfico.

“No veo por qué haya nerviosismo; el nerviosismo deberían tenerlo aquellos que están en el tema del narcotráfico”, manifestó.

Del mismo modo, explicó que las acciones de vigilancia y controles que se desarrollan en distintas zonas del país, incluido el Trópico de Cochabamba, responden exclusivamente a la necesidad de proteger a la población del tráfico de drogas. “La vigilancia que se hace (…) es para justamente proteger a los ciudadanos bolivianos del narcotráfico”, sostuvo.

Finalmente, la autoridad ratificó el compromiso de combatir el narcotráfico y resguardar la seguridad ciudadana desde el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, desmintiendo categóricamente cualquier versión malintencionada que pretenda tergiversar el trabajo que realiza el Estado boliviano.

Fuente: Ministerio de Gobierno de Bolivia.

