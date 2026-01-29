“Está en el Trópico”: Ministro de Gobierno afirma que Evo Morales permanece en el país

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que el expresidente Evo Morales continúa en el país y se encuentra en el trópico de Cochabamba, de acuerdo con declaraciones del propio dirigente cocalero y de personas de su entorno.

“Con respecto al señor Morales, la información que se tiene es que, como él mismo anuncia y como varios de sus adherentes anuncian, está en el Trópico de Cochabamba”, respondió la autoridad durante una rueda de prensa.

La consulta de la prensa surgió debido a que han transcurrido más de tres semanas sin que el expresidente sea visto en actos públicos ni en los programas radiales que solía realizar desde esa región.

La semana pasada, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol, afirmó que no existe ningún registro oficial que confirme la salida del expresidente Evo Morales del país, al menos por rutas legales habilitadas.

La autoridad policial señaló que, según los informes de Migración y del Ministerio de Gobierno, Morales permanecería en territorio nacional, salvo que haya utilizado algún paso fronterizo irregular.

