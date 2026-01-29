Ruth Alina Peralta propone salud, empleo y proyectos agropecuarios para llegar a la Gobernación de Cochabamba

Ruth Alina Peralta, candidata del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) a la Gobernación de Cochabamba, presentó sus propuestas en entrevista electoral con Red Uno, donde también destacó su trayectoria profesional y experiencia en distintas áreas.

Peralta es odontóloga especializada en cirugía maxilofacial y la primera mujer en alcanzar este cargo en Bolivia y Cochabamba. Además, trabajó en programas de salud en la zona andina, apoyó proyectos agropecuarios en el cono sur y lideró iniciativas en el Colegio de Odontólogos para devolverle la institucionalidad.

En su propuesta, la candidata puso énfasis en salud, economía y desarrollo productivo. Sobre salud, señaló que es urgente mejorar la atención en hospitales y concluir la ciudadela de salud, ampliando los servicios y resolviendo problemas de colapso de pacientes y médicos.

En materia económica y productiva, Peralta propone crear proyectos de riego en Cochabamba, especialmente en Valle Alto y la región metropolitana, que abarca desde Sacaba hasta Sipe Sipe, para generar empleo y evitar la migración de jóvenes.

También destacó la necesidad de dragado y limpieza del río Rocha, que va desde Sacaba hasta Capinota, para mejorar la calidad de vida de los cochabambinos.

La candidata aseguró que su experiencia en administración pública, salud y trabajo con fundaciones le permite conocer las necesidades de los diferentes sectores y regiones del departamento, y afirmó que su liderazgo y formación profesional son su principal fortaleza para asumir la Gobernación.

Peralta indicó que esta es su primera incursión en política, pero se animó a postular porque conoce de cerca la realidad de cada provincia de Cochabamba y quiere trabajar por soluciones concretas para la población.

