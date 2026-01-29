Aprehenden a presunto autor de la muerte de un joven en Cochabamba

La Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió una investigación por homicidio tras la muerte violenta de Benjamín A. M. S., de 23 años, ocurrida la mañana del 28 de enero en inmediaciones de la avenida Villazón

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que la investigación se inició de oficio y que el presunto autor, Percy C. C., de 41 años, fue identificado y aprehendido a pocas cuadras del lugar, oculto detrás de un vehículo, con manchas rojizas en su ropa y manos.

El Fiscal Marcelo Villarroel Agreda, encargado del caso, detalló que el cadáver presentaba hundimiento de cráneo en la zona occipital, con una data de muerte aproximada de una a dos horas antes de la intervención policial. La probable causa de muerte fue un Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC).

Según las primeras investigaciones y testimonios de testigos, la víctima se encontraba tendida en el suelo cuando un individuo se acercó y golpeó repetidamente su cabeza contra la vereda de la jardinera central.

El equipo multidisciplinario del IDIF se constituyó en el lugar para realizar el procesamiento técnico de la escena y el levantamiento legal del cadáver, siguiendo los procedimientos legales correspondientes. La Fiscalía continúa recabando información para determinar las circunstancias exactas del homicidio y establecer responsabilidades.

