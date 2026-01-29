¿Qué frutas están al mejor precio esta semana en los mercados? Te contamos

En el Mercado de la Estación Argentina de Santa Cruz, los precios de las frutas de temporada varían esta semana según el tamaño.

La papaya se ofrece a 12 bolivianos para las medianas y 6 bolivianos para las más pequeñas. Por su parte, la bolsa de achachairú de 100 unidades se venden a 40 bolivianos.

Otros productos destacados incluyen la frutilla, a 15 bolivianos por caja, y la pitahaya, que se cotiza a 20 bolivianos por unidad. La tuna se ofrece a 5 bolivianos por 10 unidades, y la palta a 6 bolivianos por unidad. Las cerezas alcanzan los 40 bolivianos el kilo.

Los comerciantes del mercado señalan que algunos precios se han incrementado, como el caso de la frutilla y la pitahaya.

El Mercado de la Estación Argentina continúa siendo un punto clave para los vecinos de Santa Cruz, ofreciendo frutas frescas, productos derivados como mermeladas y miel, y promociones especiales para quienes compran al por mayor.

