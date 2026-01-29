Viceministerio de Igualdad de Oportunidades monitorea salud de menor que está en terapia intensiva tras dar a luz

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, se presentó este miércoles en el Hospital La Merced para verificar el estado de salud de la adolescente de 16 años que fue ingresada en estado crítico tras complicaciones postparto.

El caso, que conmocionó a El Alto, surgió luego de que la menor diera a luz en una clínica privada que no reportó el hecho, derivando en una infección grave que puso su vida en riesgo.

“Hemos tenido comunicación directa con el equipo médico y realmente felicitar a los médicos, porque ella llegó en una situación muy crítica e hicieron un trabajo extraordinario, este caso preocupa, nosotros como viceministerio tenemos que priorizar no solamente el tema de la salud de ella, sino también del bebé”, afirmó Echeverría.

Como antecedente, el concubino de la menor y padre del bebé ya fue aprehendido y enviado con detención preventiva a la cárcel de Calahuma por el delito de estupro agravado.

Mientras la Defensoría de la Niñez reporta que el recién nacido se encuentra en perfecto estado, el Viceministerio aseguró un seguimiento riguroso tanto al entorno familiar como a la responsabilidad de la clínica que omitió el reporte inicial.

