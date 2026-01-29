¡Terrible! Un camión cae al barranco con una familia entera a bordo en la ruta Irupana - Chulumani

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles, aproximadamente a las 07:00 horas, en la carretera que conecta Chulumani con Irupana.

Un camión de carga, que transportaba a una familia de cuatro personas, perdió el control y cayó al vacío, dejando a los ocupantes con diversas heridas de gravedad, aunque afortunadamente sin víctimas fatales que lamentar.

El vehículo partió desde la ciudad de El Alto con destino a la localidad de Irupana, cargado de abarrotes destinados a la comercialización. Según el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro fue provocado por un fallo eléctrico (apagón) que derivó en la pérdida de los frenos, ocasionando que el conductor no pudiera controlar el pesado motorizado en una zona crítica.

Testigos del accidente y comunarios del sector reaccionaron de forma inmediata, iniciando las labores de auxilio antes del arribo de la Policía.

Tras intensas maniobras de rescate, el padre de familia, su esposa y sus dos hijos fueron extraídos del barranco con contusiones severas y fracturas. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención de emergencia, mientras las autoridades continúan con los peritajes para determinar las causas exactas del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play