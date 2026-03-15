El histórico Estadio Azteca espera a Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026

La selección de Selección de fútbol de Bolivia, conocida como La Verde, se prepara para disputar el repechaje rumbo al Mundial en México, donde uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial espera recibir a miles de aficionados: el Estadio Azteca.

Con más de 80.000 espectadores de capacidad, este estadio histórico será uno de los grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su legado como uno de los templos más importantes del fútbol.

Ubicado en Ciudad de México, el Azteca ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del deporte, incluyendo finales de Copas del Mundo y actuaciones legendarias de grandes figuras del fútbol internacional.

El último ensayo antes del viaje

Antes de viajar a territorio mexicano, la Selección de fútbol de Bolivia afrontará este domingo su último partido amistoso frente a Selección de fútbol de Trinidad y Tobago.

El encuentro se disputará a las 16:00 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, donde el equipo dirigido por Óscar Villegas buscará ajustar detalles antes de afrontar el decisivo repechaje.

Equipo con jugadores del medio local

Para este compromiso, Bolivia contará principalmente con futbolistas del campeonato local, mientras que varios jugadores que militan en el exterior se integrarán directamente a la concentración en la ciudad de Monterrey.

En los alrededores del estadio cruceño se desplegó un operativo de seguridad con presencia policial, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del partido amistoso.

Un escenario mundialista

La posible presencia de Bolivia en el Estadio Azteca colocaría a La Verde en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.

El coloso mexicano, que será sede del Copa Mundial de la FIFA 2026, volverá a recibir a selecciones de todo el mundo y a miles de aficionados en una cita que promete quedar nuevamente en la historia del fútbol.

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