COD convoca a marcha por el Día del Trabajo con reclamos al Gobierno

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, anunció que este 1 de mayo se realizará una marcha de trabajadores en conmemoración del Día del Trabajador, que partirá a las 08:00 desde la plaza del Estudiante y se dirigirá hasta la plaza 24 de Septiembre.

“Este año los trabajadores no tenemos nada que festejar. Vamos a aprovechar la concentración para hacer los reclamos al Gobierno en temas como salud, educación, caminos, entre otros”, manifestó el dirigente.

Paniagua indicó que una de las principales demandas será el incremento salarial. Si bien reconoció el ajuste aplicado a inicios de año, señaló que el sector exige el pago del aumento correspondiente a la pasada gestión.

“El incremento se dio en enero a través del decreto 5516 del 20%, pero lo que vamos a pedir y reclamar es el incremento del año pasado”, afirmó.

Mientras en Santa Cruz, los trabajadores realizarán una marcha en la ciudad de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) realizará un ampliado en donde abordarán temas económicos, sociales y políticos, entre ellos la defensa de los recursos naturales, la reactivación productiva y la reposición del poder adquisitivo.

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