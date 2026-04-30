Fin de una era: Estos son los celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo de 2026

El avance tecnológico no se detiene y, con él, llega el momento de decir adiós a dispositivos que marcaron una época. A partir de mayo de 2026, una nueva tanda de teléfonos inteligentes dejará de ser compatible con WhatsApp. Esta medida, habitual en la empresa propiedad de Meta, busca garantizar que la aplicación corra sobre sistemas operativos capaces de soportar las últimas funciones de seguridad y cifrado.

¿Por qué dejan de funcionar?

WhatsApp actualiza constantemente sus requisitos mínimos para adaptarse a las nuevas tecnologías. Según el centro de ayuda oficial, para que la app funcione correctamente a partir del próximo mes, los dispositivos deberán contar con:

Android: Versión 5.0 o posterior.

iPhone: iOS 15.1 o versiones superiores.

Cualquier equipo que no pueda alcanzar estas versiones de software dejará de recibir soporte, lo que significa que la aplicación podría presentar fallas, dejar de abrirse o quedar vulnerable ante riesgos de seguridad.

La "lista negra" de dispositivos para mayo 2026

Si tienes alguno de los siguientes modelos, es muy probable que te quedes sin el servicio de mensajería:

Apple (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Otras marcas

Motorola: Moto G (1ª generación)

Sony: Xperia Z

LG: Optimus G

Google: Nexus 4

¿Qué hacer si tu celular está afectado?

Si encontraste tu dispositivo en la lista anterior, WhatsApp recomienda tomar medidas inmediatas para no perder el acceso a tus conversaciones:

Verificar actualizaciones: Entra a los ajustes de tu teléfono y comprueba si existe alguna actualización de sistema pendiente que te permita llegar a los requisitos mínimos. Realizar una copia de seguridad: Antes de que llegue la fecha límite, dirígete a Ajustes > Chats > Copia de seguridad para guardar tus mensajes y archivos multimedia en la nube (Google Drive o iCloud). Renovación del equipo: Si el hardware ya no permite más actualizaciones, la única solución definitiva para seguir usando WhatsApp con todas sus funciones será migrar a un celular más moderno.

Esta transición es parte del ciclo de vida de la tecnología móvil, priorizando la estabilidad y la protección de los datos de los millones de usuarios que utilizan la plataforma diariamente.

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Con datos del portal TN.