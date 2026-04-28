¿Adiós a la TV? Zuckerberg dice que este dispositivo la reemplazará

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, planteó en una reciente intervención en un podcast que los televisores tradicionales podrían perder protagonismo en el futuro y ser reemplazados por dispositivos de realidad virtual y aumentada, principalmente las gafas inteligentes.

Según el empresario, la evolución tecnológica está impulsando una nueva forma de consumir contenidos, basada en experiencias más inmersivas y personalizables, lo que haría cada vez menos necesaria la presencia de pantallas físicas en el hogar.

Zuckerberg explicó que las gafas de realidad virtual permitirían proyectar pantallas en cualquier espacio, eliminando las limitaciones de tamaño y ubicación del televisor. “Podrás hacer aparecer una pantalla donde estés”, señaló, destacando la flexibilidad como una de sus principales ventajas.

Sin embargo, el CEO de Meta aclaró que el cambio no será inmediato ni radical. Comparó esta transición con el paso de las computadoras a los teléfonos móviles, donde ambos dispositivos aún coexisten, aunque con distintos niveles de uso.

En ese sentido, afirmó que los televisores no desaparecerán por completo, pero sí perderán relevancia frente a estas nuevas tecnologías.

Zuckerberg también reconoció que la adopción masiva dependerá de factores como la reducción de costos y la mejora de las prestaciones, ya que actualmente estos dispositivos aún resultan poco accesibles para gran parte del público.

La predicción abre el debate sobre el futuro del entretenimiento en el hogar y el posible inicio de una etapa dominada por experiencias digitales inmersivas.

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