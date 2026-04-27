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Ciencia y tecnología

¿Sin contraseña? Así puedes conectarte al WiFi en segundos

Desde códigos QR hasta el botón WPS, existen formas rápidas y seguras de acceder a una red WiFi sin escribir la clave, siempre con autorización del propietario.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 11:00

¿Sin contraseña? Así puedes conectarte al WiFi en segundos. Imagen referencial captura RR.SS.
Mundo

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Tener acceso a WiFi ya no es un lujo: es una necesidad. Desde ver videos hasta trabajar o estudiar, una buena conexión marca la diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas conectarte y no tienes la contraseña?

Aunque muchos no lo saben, existen alternativas simples para acceder a una red WiFi sin escribir la clave, siempre que cuentes con el permiso del dueño.

Conexión con código QR

La mayoría de los routers modernos incluyen un código QR con los datos de la red. Este suele estar en la parte frontal o inferior del dispositivo.

Solo necesitas escanearlo con la cámara del celular y aceptar la conexión. En segundos, estarás navegando sin necesidad de introducir la contraseña.

Eso sí: este método funciona únicamente si la clave original no fue modificada sin actualizar el código.

Compartir WiFi desde otro celular

Si alguien ya está conectado a la red, puede compartir el acceso fácilmente:

  • Ingresa a Configuración > WiFi

  • Selecciona la red conectada

  • Presiona la opción “Compartir”

  • Escanea el código QR desde tu celular

Este método es uno de los más rápidos y prácticos, especialmente entre familiares o amigos.

Botón WPS: conexión en un clic

Muchos routers incluyen la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite conectarse sin contraseña.

¿Cómo funciona?

  1. En tu celular, entra a Configuración > WiFi > Ajustes avanzados

  2. Selecciona “Botón WPS”

  3. Presiona el botón físico WPS en el router

En pocos segundos, ambos dispositivos se sincronizan automáticamente.

Un detalle importante

Estas opciones están pensadas para facilitar el acceso a redes con autorización. Usarlas sin permiso puede vulnerar la privacidad y la seguridad de otras personas.

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