WhatsApp se reinventa: todo lo nuevo que ya puedes usar en tu celular

WhatsApp sigue evolucionando y apuesta por una experiencia más completa para sus usuarios. La aplicación de Meta lanzó una serie de nuevas funciones que apuntan a mejorar la gestión de cuentas, optimizar el almacenamiento y facilitar la comunicación, tanto en Android como en iPhone.

Las actualizaciones, que se están implementando de forma gradual, incluyen la posibilidad de usar dos cuentas en un mismo dispositivo, liberar espacio sin perder información, transferir chats fácilmente y aprovechar herramientas de inteligencia artificial.

Cómo usar dos cuentas en un mismo teléfono

Una de las funciones más esperadas finalmente llegó: ahora es posible usar dos cuentas de WhatsApp en un solo celular. Esta opción, que ya estaba disponible en Android, también se suma a iPhone.

La herramienta permite separar la vida personal de la laboral sin necesidad de tener dos dispositivos. Además, la interfaz fue rediseñada para identificar fácilmente cada cuenta, mostrando la foto de perfil en la barra inferior.

Para activarla, es necesario vincular un segundo número, lo que permite alternar entre cuentas de manera segura y sin afectar la privacidad.

Cómo liberar espacio sin borrar tus chats

El almacenamiento suele ser uno de los mayores problemas para los usuarios. Por eso, WhatsApp incorporó una opción que permite eliminar archivos pesados sin borrar las conversaciones.

Desde la función “Administrar almacenamiento”, se pueden revisar fotos, videos o documentos y decidir qué eliminar, manteniendo intactos los mensajes importantes.

Esta herramienta no solo ayuda a organizar el contenido, sino que también mejora el rendimiento del dispositivo.

Cómo transferir chats sin perder nada

Cambiar de celular ya no implica empezar de cero. WhatsApp simplificó el proceso para transferir chats entre dispositivos, incluso entre iPhone y Android.

Ahora es posible mover conversaciones, fotos y videos en pocos pasos, sin necesidad de procesos complejos ni copias de seguridad intermedias.

Por ejemplo, en iPhone se debe ingresar a: Configuración > Chats > Transferir historial de chats > Transferir a Android.

La inteligencia artificial entra en acción

Meta AI gana protagonismo dentro de la app con funciones pensadas para facilitar la comunicación.

Una de las más destacadas es “Ayuda para escribir”, que sugiere respuestas automáticas según el contexto de la conversación, ideal para cuando no sabés cómo responder o necesitás ser más preciso.

Más opciones con stickers y fotos

Las novedades también alcanzan el lado más creativo. Ahora, WhatsApp sugiere stickers automáticamente al escribir emojis, haciendo más rápida y divertida la interacción.

Además, la edición de fotos da un salto con la integración de inteligencia artificial: se pueden eliminar elementos, cambiar fondos o aplicar estilos antes de enviar una imagen, todo sin salir del chat.

Si bien estas funciones ya están en marcha, su disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo, ya que la implementación es progresiva.

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