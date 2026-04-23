El segundo participante en presentarse en el escenario más grande de la televisión boliviana fue Enrique Cuéllar, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

Enrique interpretó la canción “Tal vez”, de Ricky Martin, en una versión soul ranchera que logró captar la atención del jurado por su carga emocional y propuesta escénica.

Durante la evaluación, Tito Larenti destacó una mejora respecto a la semana anterior, aunque observó dificultades técnicas relacionadas con la respiración.

“Me gustó, felicitar a todos los bailarines. Volvió un poco ese Enrique, pero te encontré algo incómodo. Por momentos te sentí pequeño. El reencontrarte te está costando y en las notas te noto inestable. Si no puedes respirar, no vas a poder cantar. La presentación no estuvo mal”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría valoró el avance del participante y resaltó su capacidad para reconocer errores.

“El problema no es tener vibrato, es controlarlo. Si no tienes buena postura, te quedas sin aire. El control del aire es lo más importante. Qué bueno que reconozcas que has tenido problemas, todos somos imperfectos. Me alegra que todo lo que te hemos dicho te haya ayudado a reencontrarte. No tienes que venir a demostrar, sino a vivir lo que cantas. Ha sido una de tus mejores presentaciones”, afirmó.

A su turno, Diego Ríos destacó la actitud y presencia escénica de Enrique durante su presentación.

“Yo lo vi como que salió enojado, en el buen sentido, a plantarse en el escenario, y eso me gustó. Hay que tener presencia, y la tuviste. No sé si es la mejor, pero es mejor que la anterior. Te noté firme, reaccionaste y dijiste: ‘aquí estoy yo’”, comentó.

En tanto, Marco Veizaga resaltó la puesta en escena y la carga emocional del participante, aunque también hizo observaciones técnicas.

“Me encantó la puesta en escena, eso transporta. Enrique, me gustó que hayas entrado emotivo. Clavaste varias notas, excepto al inicio y al final. Me encantó tu presencia y porte. Te encontraste, no lo sueltes, pero escucha los detalles: los ingresos y salidas, que son un tema de respiración. En general, me ha gustado”, manifestó.

Posteriormente, antes de despedirse del escenario, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Enrique, que fue de 6.3, una calificación destacada en la noche.

Tanto Enrique como su coach, Juanpi Ojeda, agradecieron al jurado y aseguraron que continúan trabajando intensamente para lograr presentaciones de alto nivel.

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