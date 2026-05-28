Jonatan dedica “Volver, volver” a su mamá Lucila y emociona en Duelo de Voces

La última gala antes de la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con una noche dedicada a conocer más de cerca a Jonatan Peñaranda, representante de la ciudad de La Paz y uno de los tres finalistas de la competencia.

Jonatan, quien forma parte del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, abrió su noche especial con una interpretación llena de emoción y sentimiento.

El finalista paceño eligió una canción muy conocida: “Volver, volver”, del recordado artista Vicente Fernández, y decidió dedicarla a una de las personas más importantes de su vida: su mamá Lucila.

Durante la presentación, Jonatan protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al compartir parte de la canción junto a su madre, generando una escena cargada de cariño, nostalgia y gratitud.

La interpretación fue recibida con emoción por el público y por los jueces, quienes destacaron no solo su talento, sino también el camino que debe construir después de la competencia.

Tito Larenti fue uno de los primeros en pronunciarse y recordó que, pese a los altibajos que pudo tener durante el programa, Jonatan tiene un futuro importante por delante.

“Ya te lo dijimos la vez anterior, si bien hubo altibajos, de aquí en adelante, más allá de lo que pase el domingo, lo importante es generar una estructura”, señaló.

El juez expresó su deseo de que los tres finalistas logren construir una carrera sólida en la industria musical, remarcando que este camino no es fácil y requiere trabajo, equipo y visión.

“Deseo que tengas un buen equipo, que no abandones tus valores y no olvides al público. Ojalá que tengas esa sabiduría. Además de lo comercial, eres un artista de exportación, ojalá que tu carrera sea muy bendecida”, agregó Tito.

A su turno, Marco Veizaga destacó la fe de Jonatan, su gratitud y la energía positiva que transmite cuando habla de Dios y de su propósito.

“Cuando yo te escucho hablar de Dios, y tienes ese don, y eres agradecido, haces que colmes de energía positiva a todo”, expresó.

El juez también señaló que Duelo de Voces le entregó a Jonatan una plataforma importante para proyectarse, ganar seguidores y mostrar su arte ante el público.

“Lo que tú ahora tienes es una plataforma que ha generado fans, y lo que te queda es armar un equipo por todas partes para que tu arte pueda ser bien proyectado”, indicó.

Marco le recomendó trabajar con firmeza, definir el camino de su propuesta musical y aprovechar el respaldo que ha logrado construir durante la competencia.

“Tienes el respaldo del público, trabaja muy firme, porque tienes todo lo necesario para ser grande”, señaló.

Con esta primera presentación, Jonatan Peñaranda abrió una noche especial marcada por la música, la fe, la familia y la emoción, a pocos días de disputar la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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