Para cerrar la noche de este miércoles, el escenario recibió a Andrés Gonzáles, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

El participante interpretó la reconocida canción “Clavado en un bar”, de Maná, pero lo hizo con una propuesta innovadora que fusionó estilos corrido, tumbado y pop, generando una presentación que no pasó desapercibida.

Desde su actuación, Andrés logró impactar al jurado. Incluso, Tito Larenti se puso de pie para aplaudir, anticipando lo que sería una de las devoluciones más emotivas de la noche.

Durante la ronda de evaluaciones, Marco Veizaga destacó el riesgo asumido por el equipo y los resultados obtenidos.

“Qué buen equipo. Me encantan los desafíos, valoro mucho que se arriesguen en lugares donde no han estado. Me encantó esta noche, tu crecimiento y cómo estás avanzando. Entraste con seguridad, generaste momentos mágicos y emociones. Eso es lo que hace que la gente te mire. Te encontraron, ahora es para adelante con todo”, expresó.

A su turno, Diego Ríos resaltó la evolución vocal del participante y los recursos técnicos incorporados.

“Muy bien, esto me gustó. Esos falsetes son un avance muy grande para un cantante. Los adornos vocales te quedan muy bien, estuvo muy bueno”, indicó.

En la misma línea, Alenir Echeverría valoró que Andrés haya encontrado su identidad artística.

“Por favor, que este Andrés no se pierda. Ya te encontraste y no se puede perder. Venimos buscando una voz versátil que nos haga sentir cosas bonitas, y este es el camino. Estás cantando muy bien, esto da para largo. Felicidades”, afirmó.

Finalmente, Tito Larenti volvió a ponerse de pie, se acercó al escenario y, visiblemente emocionado, destacó el crecimiento del participante.

“Te quiero felicitar. Hoy admiré de gran manera tu trabajo. Encontré en vos a un artista que no había visto en la competencia. Desde que iniciaste te vi muy pequeño, con miedo, pero hoy te veo con gran futuro. Encontré una voz, un cantante en vos”, manifestó.

Posteriormente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Andrés, que fue de 7.3, la calificación más alta de la noche y, hasta el momento, la mejor de la semana.

El participante agradeció al jurado y al público, y aseguró que continuará trabajando y aprendiendo para seguir creciendo en la competencia.

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