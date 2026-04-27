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Ciencia y tecnología

¿Nunca reinicias tu celular? Este error podría estar arruinando su rendimiento

Especialistas recomiendan reiniciar el teléfono al menos una vez por semana. Este gesto simple mejora el rendimiento, reduce fallos y prolonga la vida útil del dispositivo.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 10:04

¿Tu celular está lento? Este simple truco puede salvarlo. Imagen referencial Digital Trends Español.
Mundo

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El celular se ha convertido en una extensión de la vida diaria. Trabajo, mensajes, pagos, entretenimiento: todo pasa por la pantalla. Pero ese uso constante también genera un desgaste silencioso que muchos pasan por alto.

Uno de los errores más comunes es no reiniciar el dispositivo durante días o incluso semanas. Aunque parezca un detalle menor, este hábito puede marcar una diferencia importante en el rendimiento, la estabilidad y la batería.

¿Por qué es importante reiniciar el celular?

Con el paso del tiempo, el teléfono acumula procesos en segundo plano, aplicaciones abiertas y pequeños errores del sistema. Aunque todo siga funcionando, esa carga invisible termina afectando la fluidez.

Reiniciar el equipo permite cerrar procesos, liberar memoria y “refrescar” el sistema operativo, devolviendo velocidad y estabilidad.

Señales de que tu celular necesita un reinicio

Si notas alguno de estos síntomas, es momento de hacerlo:

  • Lentitud al abrir aplicaciones

  • Demoras en la respuesta táctil

  • Batería que se agota más rápido

  • Calentamiento sin motivo claro

  • Fallos ocasionales o cierres inesperados

Estos problemas suelen aparecer de forma gradual, por lo que el reinicio funciona mejor como prevención que como solución de emergencia.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

No existe una regla única, pero hay un consenso entre especialistas:

  • Uso normal: al menos una vez por semana

  • Uso intensivo: cada pocos días

  • Casos específicos: algunos fabricantes recomiendan reinicios más frecuentes

La idea no es apagarlo por horas, sino reiniciarlo para que el sistema vuelva a cargar desde cero.

Beneficios concretos

Adoptar este hábito puede marcar la diferencia:

  • Mejora la velocidad general

  • Reduce errores de apps

  • Optimiza la memoria RAM

  • Estabiliza la conexión a redes

  • Disminuye el consumo innecesario de batería

Además, muchas actualizaciones de seguridad y rendimiento solo se aplican correctamente después de reiniciar el dispositivo.

No es lo único: otros cuidados clave

Reiniciar ayuda, pero no hace milagros. Para mantener tu celular en buen estado, también es importante:

  • Mantener el sistema y las apps actualizadas

  • Eliminar aplicaciones que no uses

  • Revisar permisos y consumo de batería

  • Evitar widgets y fondos innecesarios

  • Dejar espacio libre en el almacenamiento

En un mundo donde el celular nunca descansa, darle un “respiro” de vez en cuando puede hacer toda la diferencia. Un reinicio toma menos de un minuto, pero puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.

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