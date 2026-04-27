Arranca la semana con un descanso en puerta: ¿qué día cae el feriado del 1 de mayo en Bolivia?

El Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo y está establecido como feriado nacional en Bolivia. La fecha genera expectativa porque reconfigura la semana laboral y abre la posibilidad de planificar descanso o actividades con anticipación, en un calendario que aún tiene varias pausas importantes.
27/04/2026 6:07
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La semana comienza con la mirada puesta en el próximo descanso nacional. El Día del Trabajo, que se conmemora cada 1 de mayo, es uno de los feriados más relevantes del calendario boliviano y suele incidir directamente en la organización de la agenda laboral y familiar.
En 2026, el 1 de mayo cae viernes, lo que configura un fin de semana largo, ideal para viajes cortos, actividades familiares o descanso.
¿Qué implica este feriado en la semana?
Al tratarse de un feriado nacional, la fecha suspende actividades en la mayoría de las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, sectores como salud, transporte y servicios básicos continúan operando bajo turnos especiales.
Además, este tipo de jornadas genera un ajuste en la dinámica laboral, ya que muchas personas anticipan o reorganizan sus actividades.
Derechos laborales durante el 1 de mayo
De acuerdo con la normativa vigente, quienes deban trabajar durante esta jornada tienen derecho a una remuneración adicional, debido al carácter obligatorio del feriado.
Esto aplica principalmente a rubros esenciales o actividades que no pueden paralizarse.
Impacto en el movimiento económico
El feriado también tiene un efecto directo en distintos sectores:
Turismo interno, con mayor demanda en destinos cercanos
Gastronomía, con incremento en el flujo de clientes
Transporte, con mayor movimiento de pasajeros
En paralelo, algunas actividades productivas reducen su ritmo debido a la pausa.
¿Cuáles son los próximos feriados en Bolivia?
Tras el 1 de mayo, el calendario 2026 aún contempla varias fechas clave:
Corpus Christi (junio): suele generar uno de los descansos más largos del año
21 de junio: Año Nuevo Andino Amazónico
6 de agosto: Día de la Independencia
2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos
25 de diciembre: Navidad
Algunos de estos feriados permiten fines de semana largos, dependiendo de cómo coincidan con la semana laboral.
Una pausa que marca la agenda
Más allá del descanso, el 1 de mayo se convierte en un punto de referencia dentro del calendario, ya que influye en la planificación de actividades laborales, comerciales y familiares.
Con este escenario, la expectativa crece entre trabajadores y distintos sectores que ya evalúan cómo aprovechar este próximo descanso y los que vendrán en el año.
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