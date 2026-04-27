¿Necesitas dólares? Así cotiza la compra y venta esta tarde en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en Bolivia presentó leves variaciones la tarde de este lunes 27 de abril, tanto en el mercado paralelo como en el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:39 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,74 para la compra y Bs 9,74 para la venta. Este registro representa un ligero ajuste frente a las primeras horas del día, cuando el dólar se ubicaba en Bs 9,75 para la compra y Bs 9,71 para la venta.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, monitoreado por bolivianblue.net, también evidenció variaciones marginales dentro del mercado informal, alcanzando Bs 9.76 para la compra y Bs 9,75 para la venta. Aunque las diferencias son mínimas, reflejan pequeñas brechas entre las distintas plataformas que siguen el comportamiento del tipo de cambio alternativo.

Este escenario responde a una dinámica en la que la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor determinante. La combinación de una oferta limitada y una demanda sostenida mantiene en constante ajuste las cotizaciones en el mercado paralelo, que opera fuera del sistema financiero formal.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia se sitúa para esta jornada en Bs 9,54 para la compra y Bs 9,74 para la venta. Estos valores son utilizados principalmente en operaciones internacionales y pueden presentar variaciones diarias.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son seguidas de cerca por ciudadanos, comerciantes y diversos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares incide directamente en las transacciones cotidianas.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,74

Venta: Bs 9,74

Dólar blue

Compra: Bs 9,76

Venta: Bs 9,75

Banco Central de Bolivia (BCB)

Compra: Bs 9,54

Venta: Bs 9,74

Mira la programación en Red Uno Play