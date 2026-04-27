¿Cómo perdieron la vida una madre y su hijo? Esto reveló la autopsia en Cochabamba

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó los resultados de la autopsia médico legal realizada a la mujer y su hijo hallados sin vida en la zona sur de Cochabamba y confirmó que ambos fallecieron a causa de envenenamiento por órganos fosforados.

De acuerdo con el informe forense, se trata de un caso tipificado preliminarmente como infanticidio seguido de suicidio, ocurrido el pasado viernes, aunque los cuerpos recién fueron encontrados ayer en una vivienda del barrio Samaritano, en la zona de Pucarita.

Reporte oficial

“Ambas personas fallecidas son causa del consumo de órganos fosforados, prácticamente han sido envenenadas”, señaló Vera al brindar el reporte oficial, precisando además que los cuerpos presentaban signos de descomposición, con una data aproximada de dos días.

Vecinos de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades tras el hallazgo de la mujer de 42 años y su hijo, de entre 10 y 12 años, al interior de una habitación del inmueble. La Policía y el Ministerio Público activaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde los familiares realizaron los trámites correspondientes para su retiro. Sin embargo, evitaron brindar declaraciones sobre el caso.

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar con precisión lo ocurrido y establecer las causas que derivaron en este trágico hecho.

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