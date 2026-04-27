“Se sacaron hasta las tapas de los baños”: Tres aprehendidos de 30 sujetos que irrumpieron en hangar el Coloradillo

Al menos tres personas fueron aprehendidas luego de la irrupción de cerca de 30 sujetos en el aeródromo El Coloradillo, ubicado en Warnes, predio que se encuentra bajo custodia estatal y que es investigado por presuntos vínculos con Sebastián Marset.

El director nacional de Dircabi, Héctor Montes, informó que el hecho ocurrió la noche del sábado cerca de las 22:30, cuando un grupo numeroso llegó en motocicletas y una camioneta, forzó el ingreso a uno de los hangares y sustrajo diversos objetos.

“Habían abierto el hangar que está al medio y sustraído algunos elementos”, explicó la autoridad, quien además calificó como “extraño” que horas después un grupo menor regresara al lugar e intentara nuevamente ingresar.

Para entonces, efectivos de la Fuerza Aérea ya habían reforzado la vigilancia, lo que permitió la captura de tres hombres, quienes fueron trasladados a la carceleta de Warnes y aguardaban su audiencia cautelar.

Montes detalló que entre los objetos robados figuran bidones vacíos, mesas plásticas, camas utilizadas por militares, un extractor de aire, un extintor, material de limpieza y un generador eléctrico.

“Se han sacado hasta las tapas de los baños”, afirmó.

La autoridad señaló que días antes el lugar ya había sido desalojado, quedando solo artículos básicos para la permanencia temporal del personal militar.

Sobre las motivaciones del grupo, Montes indicó que serán la Policía y el Ministerio Público quienes determinen si existe algún vínculo con el entorno de Marset o si buscaban elementos específicos dentro del predio.

El Ministerio de Gobierno anunció que la custodia fue redoblada y que el aeródromo permanecerá bajo fuerte resguardo mientras avanzan las investigaciones.

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