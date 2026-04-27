Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio fronterizo de San Matías, donde Douglas Queiroz Ramos, de 42 años, fue asesinado a tiros mientras participaba presuntamente en una actividad deportiva en una quinta privada.

Queiroz era conocido en la zona con el alias de “techo é paja matieño” y también era identificado como empresario ganadero en la región fronteriza.

De acuerdo con el informe brindado por el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, el ataque ocurrió la tarde del sábado, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo e inmediatamente abrieron fuego contra la víctima.

“Este hecho se llevó a cabo el día sábado, donde estaban realizando un partido de fútbol en una propiedad privada. Descendieron de un vehículo dos sujetos y realizaron disparos de arma de fuego contra el señor Douglas Queiroz”, señaló la autoridad policial.

Según testimonios preliminares, los atacantes habrían llegado en una camioneta gris y permanecieron durante algunos minutos en las inmediaciones, antes de acercarse hasta donde estaba sentado Queiroz y dispararle en múltiples ocasiones. La víctima murió desangrada en el lugar.

En el atentado también resultaron heridas cuatro personas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a centros médicos de Cáceres. Entre los lesionados se encuentra el propietario de la quinta, un militar jubilado de 63 años.

Antecedentes de la víctima

La Policía informó que Douglas Queiroz tenía antecedentes vinculados al narcotráfico. En enero de 2022, fuerzas del orden realizaron allanamientos en propiedades relacionadas con él, aunque en esa oportunidad no lograron capturarlo.

“Se tiene conocimiento de que estaba relacionado con temas de narcotráfico. Estamos profundizando la investigación y activando todos los mecanismos para identificar a los autores”, agregó Gómez.

Hipótesis del caso

La principal línea investigativa apunta a un posible ajuste de cuentas. Además, la Policía maneja información preliminar que indica que los atacantes serían de nacionalidad brasileña, por lo que se reforzaron tareas de inteligencia en la zona fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play