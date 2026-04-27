Bajarán las temperaturas en Santa Cruz: ¿hasta cuánto descenderán y hasta cuándo seguirá el sur con lluvias?

Un frente frío leve ingresó este lunes a Santa Cruz de la Sierra y provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias y fuertes vientos del sur en distintas regiones del departamento, según el reporte meteorológico emitido para la semana del 27 de abril al 3 de mayo.

De acuerdo con el informe del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las jornadas más frías se registrarán entre el martes 28 y la madrugada del miércoles 29, cuando se esperan las temperaturas mínimas más bajas en lo que va de 2026.

En la capital cruceña y provincias de Andrés Ibáñez y Norte Integrado, la mínima llegará a 17°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta 14°C debido a la humedad y al viento.

En otras regiones del departamento, las mínimas previstas son:

Valles Cruceños: 8°C

Cordillera: 12°C

Chiquitania: 18°C

El ingreso del sur también traerá lluvias de moderada intensidad al inicio de semana en gran parte del departamento. En Andrés Ibáñez y Warnes se prevén chubascos hasta el jueves, mientras que en Ichilo, Sara y Obispo Santisteban las precipitaciones podrían mantenerse de moderadas a fuertes durante toda la semana.

En la capital cruceña, las ráfagas de viento del sur alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora este lunes.

El reporte señala que el cambio comenzará desde el miércoles 29, cuando los vientos roten al norte y permitan el retorno gradual del calor. Para el viernes 1 de mayo se espera la temperatura más alta de la semana, acompañada por ráfagas del norte de hasta 60 kilómetros por hora en algunas zonas.

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