El dólar paralelo en Bolivia registró leves fluctuaciones entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo, manteniendo una tendencia relativamente estable en el mercado informal, según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com.

Durante los cinco días, la divisa estadounidense mostró pequeños ajustes diarios, aunque sin cambios bruscos en su cotización, manteniéndose alrededor de los Bs 10 tanto para la compra como para la venta.

El lunes 18 de mayo, el dólar paralelo inició la semana con una cotización de Bs 10,05 para la compra y Bs 10,04 para la venta. Un día después, el martes 19, la moneda estadounidense registró un leve repunte y alcanzó Bs 10,05 tanto para la compra como para la venta.

Sin embargo, el miércoles 20 de mayo se observó un descenso moderado, con una cotización de Bs 10,06 para la compra y Bs 10,05 para la venta.

La tendencia volvió a cambiar el jueves 21, cuando el dólar paralelo mostró una ligera subida, llegando a Bs 10,04 para la compra y Bs 10,06 para la venta.

Finalmente, este viernes 22 de mayo, la divisa cerró la semana con un leve ajuste al alza, situándose en Bs 10,02 para la compra y alrededor de Bs 10,00 para la venta.

Los datos reflejan que, pese a las variaciones registradas durante la semana, el mercado paralelo mantuvo una dinámica estable, sin movimientos abruptos en la cotización de la moneda estadounidense.

Mira la programación en Red Uno Play