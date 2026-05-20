Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 20 de mayo en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia registró una jornada de leve descenso y posterior estabilización este miércoles 20 de mayo, cerrando la tarde con cotizaciones que se mantienen firmes por encima de la barrera de los 10 bolivianos por unidad de dólar estadounidense. De acuerdo con el monitoreo de los principales portales de seguimiento del mercado paralelo, la moneda extranjera mostró una tendencia a la baja en comparación con los valores registrados en las primeras horas de la mañana, reflejando una volatilidad moderada a lo largo del día.

El comportamiento en el mercado paralelo

La plataforma especializada Dolarboliviahoy.com reportó al final de la tarde una cotización de 10.06 bolivianos para la compra y 10,05 bolivianos para la venta. Este valor consolidó el descenso gradual de la divisa, considerando que a mediodía el billete verde se cotizaba en 10,07 bolivianos para la compra y 10,06 bolivianos para la venta. La jornada informal había comenzado a las 6:00 de la mañana con un precio más elevado de 10,09 bolivianos para la compra, mientras que la venta se situaba en 10,04 bolivianos, mostrando un estrechamiento en el margen de ganancia de los operadores hacia el cierre de las transacciones comerciales.

Dolarboliviahoy.com

Por su parte, el portal de monitoreo Bolivianblue.net coincidió con la tendencia bajista al cierre de las operaciones vespertinas, fijando la divisa norteamericana en 10.06 bolivianos para la compra y 10.05 bolivianos para la venta. Este comportamiento también reflejó un retroceso respecto al reporte de mediodía, cuando la plataforma situaba la moneda en 10,07 bolivianos para la compra y 10,05 bolivianos para la venta. Al igual que el otro indicador del mercado negro, este sitio web había arrancado la jornada a las 6:00 de la mañana con una cotización máxima de 10,09 bolivianos para la compra y 10,05 bolivianos para la venta.

Bolivianblue.net

En contraste con las fluctuaciones del mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo sin modificaciones su cotización oficial para la fecha. El ente emisor fijó el valor referencial del dólar estadounidense en 9,98 bolivianos para la compra y 10,19 bolivianos para la venta. Estos datos confirman una estabilidad absoluta en el sector regulado por el Estado, repitiendo exactamente los mismos valores registrados en la jornada de ayer martes, lo que mantiene la brecha cambiaria con las cotizaciones de las plataformas digitales.

BCB

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