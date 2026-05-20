Julian Kassum: "Creo que es posible que Bolivia se posicione como líder, no solamente como un país más, sino como un motor"

En el marco del histórico WCF Americas Summit 2026, Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en el epicentro del comercio global en la región. Por primera vez, Bolivia es sede de este prestigioso encuentro internacional impulsado por la Federación Mundial de Cámaras (WCF) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), bajo la organización de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) como la entidad anfitriona.

La cumbre cuenta con la presencia estratégica de Julian Kassum, secretario general de la ICC, quien desde la sede central en París lidera una red global de más de 90 comités nacionales. Durante la entrevista con Red Uno, Kassum delineó una hoja de ruta clara para la inserción internacional de Bolivia, destacando el potencial del país y revelando ambiciosas alianzas tecnológicas orientadas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Bolivia en la conversación global: De observador a motor regional

Kassum enfatizó que el propósito central de traer la cumbre de las Américas a Bolivia es conectar el talento local con la mayor plataforma de negocios del mundo, la cual tiene acceso a 45 millones de empresas.

"El mundo se está transformando con una rapidez que nunca vimos en las últimas décadas y hay dos opciones para un país como Bolivia: quedarse afuera como observador (...) o ser un líder para América Latina. Creo que es posible que Bolivia se posicione como líder, no solamente como un país más, sino como un motor", afirmó Kassum.

El secretario de la ICC elogió el dinamismo económico, la resiliencia y la creatividad del empresariado boliviano y de Santa Cruz, a la que definió como el "corazón de Sudamérica". Sin embargo, advirtió que para pasar de las oportunidades a la concreción de negocios sostenibles, se requiere la alineación urgente de todo el ecosistema local: bancos, empresas logísticas y, fundamentalmente, el sector público a través de una agenda de país.

Julian Kassum, secretario general de la ICC. Foto: Red Uno.

Las barreras de las Pymes bolivianas y la IA como aliada

De acuerdo con Kassum, el análisis de datos recopilados por las herramientas de la ICC ha desmitificado ciertas creencias sobre los emprendedores sudamericanos. No existe una falta de confianza ni barreras idiomáticas determinantes en la región. En su lugar, los verdaderos desafíos radican en la falta de financiamiento, la desinformación de mercados externos y las trabas burocráticas.

Para combatir la brecha de información, Kassum destacó el éxito de ICC one Click, un bot desarrollado con inteligencia artificial diseñado para resolver cualquier duda sobre comercio exterior.

Las consultas más frecuentes detectadas en empresas de Bolivia y Sudamérica se concentran en tres puntos críticos:

Pasos regulatorios y normativas internacionales obligatorias.

Documentación requerida para exportar e importar de forma segura.

Búsqueda de socios, clientes y proveedores de confianza en el extranjero.

Innovación y Alianza con TikTok: "Si no estás en el mundo digital, no existes"

Una de las grandes revelaciones de la cumbre fue el cambio de enfoque de la ICC en su estrategia de apoyo empresarial. Kassum señaló que las tradicionales misiones comerciales de hace décadas ya no son suficientes y que la aceleración digital ha reconfigurado el mercado.

En este sentido, anunció una alianza estratégica global entre la ICC y TikTok mediante el programa TikTok for Business. El proyecto busca capacitar formalmente a las Pymes para que utilicen los canales digitales y las redes sociales no de forma improvisada, sino enfocadas a audiencias comerciales específicas.

El programa piloto, que recoge la experiencia de mercados desarrollados, se implementará en 10 países a nivel global, incluyendo 5 de Sudamérica, y la ICC ya trabaja en el proyecto para integrar formalmente a Bolivia en esta red.

Tres consejos prácticos de Kassum para exportar con éxito

Para cerrar, el líder de la ICC ofreció recomendaciones pragmáticas para que los fundadores de Pymes y startups locales pierdan el miedo a cruzar fronteras:

Enfoque hiperespecífico: "Pensar en un producto, un destino, un mercado y no complicarse la vida". Recomienda no diversificar en exceso al inicio; es mejor dominar un nicho internacional y luego escalar.

La digitalización como medio, no como fin: La tecnología debe acelerar una estrategia comercial previamente definida, no reemplazarla.

Mirada global diaria: Kassum dejó una métrica de gestión muy clara para los directores y fundadores bolivianos: "Pasar por lo menos el 30% de su tiempo discutiendo y conectando con personas fuera del país".

Con este encuentro, la comunidad empresarial internacional envía una señal contundente al mercado boliviano: las herramientas globales de innovación, IA y comercio electrónico están dispuestas; el siguiente paso depende de la cohesión del ecosistema interno del país.

Mira la programación en Red Uno Play