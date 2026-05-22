¿Desde cuándo? Educación anuncia aplicación del horario de invierno en Santa Cruz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que desde la primera semana de junio se aplicará el horario de invierno en las unidades educativas del departamento, como medida preventiva ante el descenso de temperaturas.

El director de la DDE informó que la determinación fue asumida luego de sostener reuniones de coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), instituciones que realizan el monitoreo climático y epidemiológico.

La autoridad explicó que otras regiones del departamento donde ya se registran bajas temperaturas podrán comenzar a aplicar el horario de invierno de manera anticipada, dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona y previa coordinación con los directores distritales y de unidades educativas.

Nota en desarollo...

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