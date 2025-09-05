Conozca cuál es el primer departamento que levanta el horario de invierno

El director distrital 2 de La Paz, Carmelo López, informó que a partir del lunes 8 de septiembre se levantará el horario de invierno en todas las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, así como en los centros de educación alternativa y especial.

Los estudiantes deben ingresar a las 8:00 de la mañana y salir en el turno de la tarde en los horarios establecidos.

“Desde este lunes ingresamos en todas nuestras unidades educativas en el horario normal, ya no habrá horario de invierno”, indicó la autoridad educativa a la Red Uno.

López recomendó a los padres de familia enviar a sus hijos debidamente abrigados, además de cumplir con las medidas de bioseguridad y garantizar que los menores cuenten con sus vacunas correspondientes.

La disposición responde a la mejora de las condiciones climáticas, lo que permite normalizar el desarrollo de las labores educativas en el distrito.

