TEMAS DE HOY:
Caso dopaje Fiscalía Capitán de la Policía fue aprehendido

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

Conozca cuál es el primer departamento que levanta el horario de invierno

Los estudiantes deben ingresar a las 8:00 de la mañana y salir en el turno de la tarde en los horarios establecidos.

Hans Franco

05/09/2025 12:08

Foto: Se levanta horario de invierno en el departamento de La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El director distrital 2 de La Paz, Carmelo López, informó que a partir del lunes 8 de septiembre se levantará el horario de invierno en todas las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, así como en los centros de educación alternativa y especial.

Los estudiantes deben ingresar a las 8:00 de la mañana y salir en el turno de la tarde en los horarios establecidos.

“Desde este lunes ingresamos en todas nuestras unidades educativas en el horario normal, ya no habrá horario de invierno”, indicó la autoridad educativa a la Red Uno. 

López recomendó a los padres de familia enviar a sus hijos debidamente abrigados, además de cumplir con las medidas de bioseguridad y garantizar que los menores cuenten con sus vacunas correspondientes.

La disposición responde a la mejora de las condiciones climáticas, lo que permite normalizar el desarrollo de las labores educativas en el distrito.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD