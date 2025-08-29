¿Concluye el horario de invierno en La Paz? esto es lo que señalan las autoridades de Educación

Tras una reunión sostenida por el Comité Multisectorial, se determinó mantener el horario de invierno en unidades educativas, del occidente que están afectadas por bajas temperaturas.

En la reunión participaron autoridades del Ministerio de Educación, Salud, Senamhi y otras instancias, por lo que recomendaron que el horario de invierno continúe vigente en las regiones más afectadas.

“Sugieren que continúe el horario de invierno, en consecuencia, mientras no se tenga la sugerencia del ministerio de Salud, y el Senamhi, continuaremos con el horario de invierno”, manifestó el director distrital de La Paz 2, Carmelo López.

La medida incluye a las ciudades de La Paz, El Alto, donde el termómetro marcó descensos importantes de temperatura según indicó el director Distrital de Educación, La Paz 2.

Así mismo, señaló que la próxima semana se volverá a realizar una evaluación mediante una reunión y podrá determinarse si se levanta el horario de invierno o aún continua. Reiteró que este horario de invierno se mantiene vigente en la primera semana del mes de septiembre.

“Continúa vigente el horario de invierno tal como está establecido, con retraso de media hora y de manera anticipada, este horario de invierno solamente es en las partes altas del departamento de La Paz, lo que corresponde a la parte de El Altiplano, los Valles, las ciudades de La Paz y El Alto”, afirmó por su parte el director Departamental de Educación, Basilio López.

Mira la programación en Red Uno Play