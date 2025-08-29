¡Atención! Vuelve a descender el dólar paralelo, hoy registra el precio más bajo de los últimos meses

Este viernes 29 de agosto el dólar paralelo registró la cotización más baja en relación a la registrada en los últimos meses, ya que en la actualización del portal especializado dolarboliviahoy.com, al promediar las 05:48 horas, registró la cotización del tipo de cambio a la venta en 11.83 (BOB), y la compra a 13.37 (BOB).

Sin embargo, al promediar las 07:13 horas registró el tipo de cambio a la venta de 12.07 (BOB), y la compra en 12.93 (BOB) en esta jornada.

Esta cotización registrada en esta jornada sería la mínima suscitada en los últimos meses, toda vez que incluso en el mes de mayo de esta gestión su cotización llegó hasta 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, se cotiza este viernes con una significativa variación, ya que a la compra se registra en 12.51 (BOB), y 12.43 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo registrado a las 05:48 horas

Cotización dólar paralelo registrado a las 07:13 horas

Cotización dólar Blue

