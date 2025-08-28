¡Atención! El dólar paralelo registra la cotización más baja de los últimos meses

Este jueves 28 de agosto el dólar paralelo registró la cotización más baja en relación al registrado en los últimos meses, ya que en la actualización del portal especializado dolarboliviahoy.com, al promediar las 08:00 horas la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.67 (BOB), y un precio de compra de 13.07 (BOB). Al promediar las 06:00 horas registraba el tipo de cambio a la venta de 12.24 (BOB), en esta jornada.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, y especialmente en esta jornada de jueves 28 de agosto, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

De la misma manera el dólar Blue también registran este jueves variaciones y un nuevo descenso al marcar en el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, que se actualiza cada 15 minutos, un precio a la compra de 12.96 y a la venta 12.92.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

