Una persona de sexo masculino, perdió la vida este miércoles por la noche tras caer de cabeza en una camioneta en movimiento.

El hecho se suscitó en la avenida Virgen de Luján, del noveno anillo, en Santa Cruz. Según testigos del hecho, vieron pasar una camioneta de color blanco, en la parte de atrás había una persona que llevaba un televisor, e indican que esta cayó y murió instantáneamente

“El hombre cayó de la carrocería del vehículo, estaba yendo atrás, estaba con una colcha y un televisor plasma, estaba sentado, también el chofer corrió y no se dio cuenta de que se cayó de cabeza, fue una muerte instantánea”, manifestó un testigo del hecho.

Personal policial llegó al lugar del hecho para hacer el levantamiento legal del cadáver, y realizarle la autopsia de ley, se busca identificar a sus familiares.

