Un terrible hecho se suscitó este miércoles por la noche en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján, del noveno anillo, en Santa Cruz, donde un joven de 26 años aproximadamente murió tras caer de una camioneta en movimiento.

Según el testigo, una camioneta circulaba por el lugar cuando imprimió velocidad, el hombre que estaba en la parte de atrás de la camioneta cayó de manera repentina.

Señala que cayó de cabeza, y el impacto fue tan fuerte que perdió la vida de manera instantánea. Cuando intentaron auxiliarlo ya era demasiado tarde, no tenía signos vitales.

“El hombre cayó de la carrocería del vehículo, estaba yendo atrás, estaba con una colcha y un televisor plasma, estaba sentado, también el chofer corrió y no se dio cuenta de que se cayó de cabeza, fue una muerte instantánea”, manifestó el testigo del hecho.

Personal policial llegó al lugar para hacer el levantamiento legal del cadáver, y realizarle la autopsia de ley.

