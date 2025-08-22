(VIDEO): Imágenes muestran la cronología del operativo de los dos acribillados en la zona norte, Santa Cruz

La noche de este jueves, dos personas fueron acribilladas en la zona norte de Santa Cruz, cuando las mismas se desplazaban a bordo de una vagoneta.

Según el informe policial, ambos sujetos fueron interceptados por otros dos sujetos que estaban armados, el hecho se suscitó al promediar las 19:00 horas.

Los cuerpos habrían sido impactados con al menos 20 disparos. Desde ese momento personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), División Criminalística se encuentran trabajando en el lugar.

Recolectan diversa información con el fin de esclarecer el hecho, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para que se les realice la autopista de ley.

En las imágenes se observa cómo la Policía trabajaba por el lugar, y realizaba el levantamiento de los cuerpos, mientras que familiares llegaron al sector para constatar el fallecimiento.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación, las autoridades señalaron que podría tratarse de un caso de presunto ajuste de cuentas, sin embargo, este hecho deberá ser esclarecido.

Ver el video:

