Policial

Accidente en La Paz: camión pierde el control, destruye varios puestos y deja un herido

El accidente ocurrió en la zona Max Paredes de La Paz. Una persona resultó herida y varios puestos de venta fueron afectados. La Policía investiga el hecho.

Jhovana Cahuasa

21/08/2025 20:15

Foto: Red Uno / Periodista César Cárdenas
La Paz

Un camión que circulaba por la calle Antonio Gallardo, esquina Max Paredes, en la ciudad de La Paz, presuntamente perdió los frenos e impactó contra la acera, dejando una persona herida y causando destrozos en varios puestos de venta.

El hecho ocurrió este jueves, en una zona de alto tránsito comercial. El vehículo pesado arrolló varios puestos de venta de alimentos secos instalados en la acera.

Según el informe preliminar de la Policía, la persona herida fue trasladada al Hospital Arco Iris, donde recibe atención médica. El caso continúa en investigación.

Agentes de Tránsito intentaron retirar el camión con una grúa, pero el conductor y un grupo de comerciantes impidieron la maniobra, exigiendo que se esclarezca la responsabilidad del hecho.

Una de las comerciantes afectadas relató que estuvo a punto de ser impactada por el vehículo, pero logró apartarse a tiempo. 

 

