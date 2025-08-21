TEMAS DE HOY:
Aprehenden al alcalde de Llallagua por investigación sobre muerte de policías

El alcalde Adalid Jorge Aguilar fue trasladado a la Fiscalía para prestar declaración por los hechos de violencia en Llallagua.

Jhovana Cahuasa

21/08/2025 19:34

Foto: Red Uno
Potosí

El fiscal de distrito de Potosí confirmó este jueves la aprehensión de Adalid Jorge Aguilar, alcalde de Llallagua, quien fue trasladado a dependencias policiales en el marco de la investigación por los hechos de violencia registrados en junio, durante un operativo de desbloqueo de carreteras en el que murieron varios policías.

De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde fue conducido a dependencias del Ministerio Público, donde brinda su declaración informativa para establecer su grado de participación en los hechos.

El alcalde de Llallagua está sindicado como presunto autor intelectual y material de los sucesos que habrían derivado en la muerte de oficiales por impactos de arma de fuego. La investigación continúa para determinar responsabilidades.

Tras los hechos de violencia, un cabildo ciudadano realizado en Llallagua manifestó su rechazo a la autoridad municipal y en esa ocasión se le pidió la renuncia al cargo.

 

