Accidente en La Asunta: camión con carga volcó y quedó destrozado

Un camión de carga volcó la tarde de este jueves en la localidad de Chamaca, municipio de La Asunta (Yungas de La Paz), dejando el vehículo totalmente destrozado.

De manera preliminar, se conoce que el vehículo, un camión Nissan, habría sufrido el accidente al llegar al sector de Cotapata. Personal policial y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, y se aguarda un informe oficial que brinde mayores detalles sobre lo ocurrido.

