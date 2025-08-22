¡Consternador! Hallan muertos a una mujer y su nieto dentro de una vivienda en La Paz

El fiscal Carlos Cortez informó este jueves que se produjo el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una vivienda en la zona de Miraflores, en La Paz. El caso se encuentra en investigación preliminar.

Según el reporte, los familiares ingresaron al domicilio y encontraron primero a un joven de 25 años aparentemente inconsciente. Fue trasladado al Hospital Obrero, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En la misma vivienda, los familiares hallaron a otras dos personas: un adulto mayor que fue auxiliado con vida y se encuentra en estado estable en el Hospital Obrero, y una mujer de edad avanzada, que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, la Fiscalía informó que las dos personas fallecidas serían el joven de 25 años y su abuela, y que la causa podría estar vinculada a la inhalación de gas.

El fiscal Cortez aclaró que los cuerpos no presentan signos de violencia, por lo que se esperan los resultados de la autopsia y los informes periciales para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

